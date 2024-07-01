  • Новость часаСовфеду рекомендовано принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    Минченко: Макрон распугал избирателей Украиной
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    Аналитика: Победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона
    Отбиты попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра
    Очередь на Крымский мост со стороны Тамани превысила 1 тыс. машин
    NI: Увеличение госдолга угрожает обороноспособности США
    Стало известно об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова налоговой
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    27 комментариев
    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня

    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

    Коментарии (21)
    30 июня 2024, 20:17 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

    Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

    Коментарии (45)
    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

    Коментарии (10)
    30 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста

    Пограничники застрелили уклониста на границе Украины и Румынии

    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черновицкой области Украины пограничники застрелили 36-летнего мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу. Второй уклонист получил пулевое ранение в ногу, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Инцидент произошел в ночь на 29 июня на границе с Румынией. По версии следствия, два человека, 36-летний мужчина и его 28-летний напарник, распылили в сторону пограничников слезоточивый газ, а затем один из них ударил пограничника мачете по ноге. В ответ на нападение пограничники открыли огонь, ранив одного из нападавших в ногу, а второго – в голову, передает РИА «Новости».

    36-летний мужчина скончался на месте происшествия. 28-летний раненый был госпитализирован.

    По данному факту открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

    Коментарии (12)
    30 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову

    Киевляне убрали следы вандализма на мемориальной доске Михаилу Булгакову

    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея Михаила Булгакова, облитую год назад красной краской. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

    По сообщению издания, после того, как мемориальную доску облили краской в прошлом году, музей решил оставить ее в таком виде, но кто-то очистил следы вандализма и вернул доске первоначальный «бронзовый» вид, передает ТАСС.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

    Коментарии (14)
    1 июля 2024, 09:34 • Новости дня
    Американский инвестор назвал последствия поддержки Украины для стран ЕС

    Американский инвестор Роджерс: Поддержка Украины угрожает развалом ЕС и крахом евро

    Американский инвестор назвал последствия поддержки Украины для стран ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский инвестор Джим Роджерс считает, что поддержка Киева ведет к краху евро и угрожает развалом Евросоюза.

    Как отметил Роджерс в интервью РИА Новости, поддержка Украины для стран ЕС будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими. Он предположил, что проблемы в ЕС приведут к тому, что страны захотят выйти из союза и предложат отказаться от евро.

    Также Роджерс рассказал, что многие ищут альтернативу доллару из-за огромного долга США.

    Ранее Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.

    Коментарии (4)
    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

    Коментарии (7)
    30 июня 2024, 13:55 • Новости дня
    В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных дальнобойных ударных БПЛА

    Генеральный директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с дальностью поражения более 1 тыс. километров.

    По его словам, запущены в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны, способные поразить стратегические объекты на расстоянии более 1 тыс. километров,передает РИА «Новости».

    Сметанин добавил, что ОПК Украины стал более нелинейным и инновационным. В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала БТР-4Е.

    Ранее Сметанин рассказал, что «Укроборонпром» начал серийный выпуск дронов-камикадзе типа Shahed 136.

    Коментарии (2)
    1 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Пленный рассказал об уроках по истории ОУН-УПА в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА проводят в украинской армии, рассказал военнопленный Валентин Позняков.

    Позняков подписал контракт с ВСУ во время срочной службы, во время которой занятий по истории не проводили, но в библиотеке части была такая литература, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что когда подписал контракт, такую литературу давали читать как уроки, и они три часа смотрели видео, три часа читали историю ОУН-УПА.

    По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали.

    Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что противник начал применять психотропные средства и использовать заградотряды.

    Коментарии (0)
    30 июня 2024, 13:22 • Новости дня
    Пять областей Украины остаются частично без света из-за повреждений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждений объектов энергосистемы, сообщает Минэнерго страны.

    Как говорится в сообщении, в Киевской области с утра было обесточено 935 абонентов, идут восстановительные работы, в Сумской области остаются обесточенными из-за боевых действий 4805 абонентов в 73 населенных пунктах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в Харьковской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия и почти 1,5 тыс. абонентов в 107 населенных пунктах Харьковской области остались без электроэнергии. В Черниговской и Днепропетровской области без света остались ряд абонентов в более 28 населенных пунктах.

    Ранее украинцев предупредили о 12-часовых отключениях электричества зимой.

    Коментарии (0)
    1 июля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Раде предупредили об угрозе нового Майдана

    Депутат Рады Шевченко: Призыв украинцев закупать дорогое энергооборудование приведет к Майдану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Призыв к украинцам покупать дорогое энергооборудование из-за проблем со светом в стране может привести к новому Майдану, считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    По его мнению, новый Майдан будет еще более беспощадным и разрушительным. Триггером для него послужит полный крах экономической стабильности, которая пока существует за счет помощи Запада, передает РИА «Новости».

    Шевченко задается вопросом, что будет с теми украинцами, у которых нет средств на приобретение дорогого оборудования. Депутат подчеркнул, что все решения властей в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, поскольку слишком высокие тарифы несовместимы с доходами большинства граждан.

    Сейчас Украина живет только на деньги налогоплательщиков из других стран, она уже давно не зарабатывает сама, заключил парламентарий.

    Напомним, директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждая украинская семья должна закупить энергетическое оборудование на сумму 3-4 тыс. долларов для преодоления энергодефицита.

    Коментарии (4)
    1 июля 2024, 12:32 • Новости дня
    Задержан нарисовавший аббревиатуру ГУР Украины на памятнике Жукову в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в нанесении аббревиатуры украинского главного управления разведки (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Надпись он нарисовал баллончиком, дело возбудили по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», сообщил собеседник ТАСС.

    В момент задержания, по предварительным данным, он оказал сопротивление, проводится проверка. Задержанному грозит до пяти лет свободы.

    Ранее Тверской суд Москвы арестовал двух сестер, нарисовавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову.

    Коментарии (3)
    1 июля 2024, 11:24 • Новости дня
    СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота

    СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СБУ утверждает, что якобы задержала активистов, которые готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады.

    По данным спецслужбы, активисты якобы готовили провокации на 30 июня и планировали провести в центре Киева народное собрание, на котором заявили бы об отстранении от власти руководства страны, а потом якобы хотели захватить здание Рады, заблокировав работу парламента, передает ТАСС.

    В СБУ добавили, что активисты якобы хотели расшатать ситуацию на Украине и собирались распространять информацию о событиях в Киеве, в том числе через иностранные ресурсы.

    В спецслужбе отметили, организатор привлек к исполнению плана представителей общественных организаций из Днепра, Киева и других регионов. Задержанных обвинили по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и арестовали, им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что в элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского.

    Коментарии (5)
    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

    Коментарии (2)
    1 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    Французские эксперты заявили о первом применении F-16 на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине, предположительно, был впервые использован в бою американский истребитель F-16, об этом заявили французские эксперты, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    Никаких подробностей пока нет, передает RT.

    Источник ссылается на заявление бывшего военного летчика и консультанта по воздушной обороне Ксавье Тайтельмана. По его словам, применение F-16 подтверждают в Иностранном легионе. Официальных подтверждений нет.

    Ранее спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш заявил, что эффективность применения F-16 на Украине будет ограниченной.

    Коментарии (0)
    Главное
    Жена Макрона совершила ошибку при голосовании на выборах
    Грузинские СМИ: Президент Зурабишвили готовит политический кризис
    Задержан нарисовавший аббревиатуру ГУР Украины на памятнике Жукову в Москве
    Десантник раскрыл детали штурма Раздоловки в ДНР
    Минюст США обвинил Boeing в мошенничестве
    Второй сезон сериала «Слово пацана» решили не снимать
    Названа причина разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3

    Зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией

    Россия и Белоруссия вместе работают над созданием нового легкого многоцелевого самолета, сообщил Владимир Путин. Разработать и запустить в серию двухмоторный самолет «Освей» обещают в очень короткие сроки – к 2027 году, а потом за три года планируют выпустить до 100 таких самолетов. Зачем Россия взяла себе в партнеры белорусов и каковы шансы у этого амбициозного по срокам проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

    Перейти в раздел

    Победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона

    Франция отметила промежуточную победу партии Марин Ле Пен на парламентских выборах протестами, поджогами, интригами и шантажом. Кандидаты националистов стали из недопустимых – приемлемыми, но не смогли объединить страну против президента Эммануэля Макрона. Вместо этого Францию раскололо на три части. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............