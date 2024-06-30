На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.14 комментариев
Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.
Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.