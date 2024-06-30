Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Tекст: Ольга Иванова

Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.