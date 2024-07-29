ФСИН опровергла информацию об установке дорогих виниров члену банды Цапка

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве сообщили, что заключенному не оказывались платные стоматологические услуги, его не вывозили в стоматологические клиники, передает RT.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой провести проверку информации об установке виниров одному из членов банды Цапка Владимиру Алексееву, находящемуся в ростовском СИЗО-1.

Напомним, в 2013 году Краснодарский суд приговорил Сергея Цапка, а также двух его знакомых – Владимира Алексеева и Игоря Черных – к пожизненному заключению. Еще несколько фигурантов получили порядка 20 лет тюрьмы каждый. Дело «банды Цапков», название которой уже стало нарицательным, завершилось приговором, но подсудимые так и не признали своей вины.