Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
ФСИН опровергла информацию об установке дорогих виниров члену банды Цапка
Управление ФСИН по Ростовской области опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что осужденный за многочисленные убийства член банды Цапков Владимир Алексеев установил себе виниры в СИЗО за 800 тыс. рублей.
В ведомстве сообщили, что заключенному не оказывались платные стоматологические услуги, его не вывозили в стоматологические клиники, передает RT.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой провести проверку информации об установке виниров одному из членов банды Цапка Владимиру Алексееву, находящемуся в ростовском СИЗО-1.
Напомним, в 2013 году Краснодарский суд приговорил Сергея Цапка, а также двух его знакомых – Владимира Алексеева и Игоря Черных – к пожизненному заключению. Еще несколько фигурантов получили порядка 20 лет тюрьмы каждый. Дело «банды Цапков», название которой уже стало нарицательным, завершилось приговором, но подсудимые так и не признали своей вины.