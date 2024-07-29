Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.4 комментария
ГП попросили проверить появление виниров у члена банды Цапка в СИЗО
Хинштейн попросил ГП проверить информацию об установке виниров члену банды Цапка в СИЗО
Депутат Госдумы Александр Хинштейн решил обратиться в Генеральную прокуратуру (ГП) и ФСИН с просьбой провести проверку информации об установке виниров одному из членов банды Цапка Владимиру Алексееву, находящемуся в ростовском СИЗО-1.
Алексеев прямо в следственном изоляторе смог установить себе виниры стоимостью 800 тыс. рублей, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале, ссылаясь на СМИ.
«Владимир Алексеев признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований, – напомнил парламентарий. – Сейчас решается вопрос об этапировании Алексеева в колонию «Черный дельфин» для отбывания пожизненно заключения».
Напомним, в 2013 году Краснодарский суд приговорил Сергея Цапка, а также двух его знакомых – Владимира Алексеева и Игоря Черных – к пожизненному заключению. Еще несколько фигурантов получили порядка 20 лет тюрьмы каждый. Дело «банды Цапков», название которой уже стало нарицательным, завершилось приговором, но подсудимые так и не признали своей вины.