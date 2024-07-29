Сына актера Сошальского арестовали по делу о сбыте наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Владимира Владимировича Сошальского, сообщили в суде ТАСС. Сошальский-младший сейчас без работы, сам он заявил, что зарабатывает продажей одежды и видеоигр в Сети.

Ему вменяется сбыт наркотиков в крупном размере, по этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ГУ МВД по Москве сообщали, что мужчину задержали 25 июля, он попытался скрыться. При осмотре у него нашли три пакета с кокаином, общая масса наркотиков – 2,78 грамма. Напомним, Владимир Сошальский-старший умер в 2007 году.

Ранее сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура отправили под арест за нападение на полицейского.