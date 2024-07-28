Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.9 комментариев
Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
Запрет пройти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве через ограждение сыну миллиардера Мусы Бажаева Тимуру, озвученный сотрудником полиции, привел к тому, что Тимур Бажаев стал вести себя агрессивно, а потом напал на правоохранителя и избил его, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как сообщили в пресс-службе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей во время культурно-массового мероприятия, на КПП к стражу порядка в форме обратился мужчина, хотевший пройти за ограждение на закрытую территорию, передает ТАСС.
Там добавили, что полицейский рассказал гражданину, что в данном месте проход запрещен, и разъяснил, как пройти в интересующее его заведение, но мужчина попытался пройти через ограду, его не пустили, после чего он начал вести себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование и нанес несколько ударов в область лица и туловища.
В итоге мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавили там.
Полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, у него диагностированы ушибы, ссадины и гематомы. В СК по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее в СК сообщали, что следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.