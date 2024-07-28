СК решил попросить об аресте Тимура Бажаева

Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

Tекст: Вера Басилая

«Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

«Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.

«Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.

«Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту», – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.

Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

«Евровиденье – ведь тоже самое! А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.

«Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.

Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».