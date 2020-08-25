Forbes назвал богатейшие семьи России

Семья Ротенбергов заняла первое место в рейтинге самых богатых предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Общее состояние семьи оценивается в 5,45 млрд долларов.

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных семей России. Совокупное состояние богатейших семей России увеличилось за год на 1,5 млрд долларов – до 26,8 млрд долларов.

Так, на первом месте оказалась семья Ротенбергов, которая увеличили свое состояние на 270 млн долларов – до 5,45 млрд долларов.

Второе место заняла семья Гурьевых, владеющая компанией «Фосагро», ее состояние оценивается в 5,1 млрд долларов.

На третье место поставили семью Гуцериевых (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы являлась лидером рейтинга. Капитал семьи за год уменьшился на 2,45 млрд долларов и составил 3,2 млрд долларов.

Следом идет семья Шаймиевых, которые владеют долями группы ТАИФ, их состояние насчитывает 2,85 млрд долларов. На пятом месте находится семья Евтушенковых (АФК «Система») с 2,3 млрд долларов.

Также Forbes впервые включил в десятку самых богатых российских семей Бажаевых (группа «Альянс») с 1,9 млрд долларов, Рахимкуловых (Kafijat) с 1,8 млрд долларов, Саркисовых (группа РЕСО) с 1,7 млрд долларов, Линников («Мираторг») с 1,35 млрд долларов и семью Михайловых (группа «Черкизово») с 1,1 млрд долларов.

Список составлен на основе стоимости принадлежащих семье активов (недвижимость, акции компании, земельные участки). В него вошли семьи, заработавшие основную часть капитала только частным образом.

Ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год. Рейтинг второй год подряд возглавляет Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 млн долларов.