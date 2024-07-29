Стало известно, кто из россиян получит прибавку к пенсии

Доцент Иванова-Швец: Россияне от 80 лет получат прибавку к пенсии

Tекст: Ольга Иванова

В интервью агентству «Прайм» она сообщила, что 1,2 тыс. рублей будут доплачиваться пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, которым полагается уход. Так, в Госдуме сняли ограничение на то, что эту выплату должен был оформить любой трудоспособный неработающий гражданин. Теперь надбавку получат все пенсионеры, которым она положена, даже если у них нет ухаживающего.

Также доплату к пенсии в 16 269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и получившие инвалидность I группы.

Все эти перерасчеты произойдут автоматически.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении проект закона по ежемесячной индексируемой прибавки к пенсии в 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и для инвалидов I группы.