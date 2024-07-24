Госдума приняла закон о выплате из остатков маткапитала до 10 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект позволяет распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме, если этот остаток не превышает 10 тыс. рублей, средства планируется перечислять в виде единовременной выплаты, передает ТАСС.

Также периоды прохождения службы в ДНР, ЛНР и на Украине при исчислении страхового стажа будут приравнены к аналогичным периодам, предусмотренным законодательством России.

Периоды в этих регионах приравниваются к периодам прохождения военной службы, службы в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах УИС, войсках национальной гвардии. Этот срок службы учитывается при исчислении страхового стажа для пенсий военным пенсионерам.

Кроме того, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении проект закона по ежемесячной индексируемой прибавки к пенсии в 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и для инвалидов I группы.