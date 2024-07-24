Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП

Tекст: Ольга Иванова

Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».

По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.

Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.

Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.