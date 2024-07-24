Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
Причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня) стала ее ошибка при обгоне, об этом в ходе допроса заявил турецкий мотоциклист Онур Обут, сообщает агентство DHA.
Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».
По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.
Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.
Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.