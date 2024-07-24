Песков призвал дать следователям поработать по делу с подрывом автомобиля в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Кремль пока не видит возможности говорить о каких-то предварительных результатах, поскольку работает следственная группа, необходимо дать ей время поработать, сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли российское руководство во взрыве украинский след, передает РИА «Новости».

Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал. Позже в столичном ГСУ СК уточнили, что в ходе ЧП пострадали два человека.

МВД пояснило, что машина взорвалась из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

Источник сообщал, что саперы ФСБ готовят робота для проверки автомобиля на наличие взрывчатки.