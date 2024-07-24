Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
Песков призвал дать следователям поработать по делу с подрывом автомобиля в Москве
На данный момент слишком рано говорить о том, что привело к подрыву автомашины в столице, необходимо дождаться результатов расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль пока не видит возможности говорить о каких-то предварительных результатах, поскольку работает следственная группа, необходимо дать ей время поработать, сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли российское руководство во взрыве украинский след, передает РИА «Новости».
Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал. Позже в столичном ГСУ СК уточнили, что в ходе ЧП пострадали два человека.
МВД пояснило, что машина взорвалась из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.
Источник сообщал, что саперы ФСБ готовят робота для проверки автомобиля на наличие взрывчатки.