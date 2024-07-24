Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.6 комментариев
Саперы ФСБ начали готовить робота для проверки взорванной в Москве машины
Саперы ФСБ готовят робота, чтобы проверить автомобиль на севере Москвы на наличие взрывчатки, сообщают в правоохранительных органах.
Специалисты готовят специального робота, чтобы удостовериться, что к месту происшествия можно допустить для работы оперативно-следственную группу, передает RT.
Утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, один человек пострадал.
В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.