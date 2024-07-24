Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
Российские десантники «Градами» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты РСЗО «Град» десантников уничтожили живую силу ВСУ на правом берегу Днепра и островах, сорвав их ротацию, сообщили в Минобороны России.
Как указали в ведомстве, с получением боевой задачи на уничтожение скопления личного состава ВСУ, обнаруженного на одном из островов и пытавшегося осуществить ротацию, расчет РСЗО «Град» выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам 122-мм реактивными снарядами, передает ТАСС.
Отмечается, что в результате удара было уничтожено до взвода украинских военных.
Командир батареи РСЗО «Град» с позывным Сатурн подчеркнул, что их главное задачей является «подавление живой силы противника и огневых средств». По его словам, военные постоянно учатся при выполнении боевых задач, тренировок, совершенствуются, и изучают новые программы.
Кроме того, Сатурн добавил, что ВС России обнаруживает скопления личного состава на островах на выходе из Днепра, на правобережье, где у них, предположительно, базы. «Они постоянно идут по одним и тем же маршрутам, а мы их уничтожаем. Но они все равно идут туда же, где их накрывает наша артиллерия», – отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии.