То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
В последние сутки группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.
Украинские подразделения поражены у Капуловки (Днепропетровская область), Антоновки (Херсонская область) и Малой Токмачки (Запорожская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли более 115 человек, две американские гаубицы М777, орудие Д-30.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.
Средства ПВО за сутки сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 163 дрона, включая 80 над территорией Российской Федерации.
С начала СВО уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 дронов, 554 ЗРК, 16 629 танков и других бронемашин, 1381 машина РСЗО, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов.