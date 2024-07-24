Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
Священник рассказал о переговорах с Украиной об освобождении митрополита Арсения
Россия ведет переговоры с Украиной об обмене пленными, в рамках которого могут быть освобождены наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) и еще пять представителей Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил протоиерей Андрей Павленко.
Как указал Павленко, была выражена просьба об обмене восьми человек, но пока поменяли только троих. По его словам, в настоящее время все занимаются тем, чтобы вернуть остальных пятерых, это еще два священнослужителя и три церковнослужителя – протоиереи и псаломщики, передает ТАСС.
Протоиерей подчеркнул, что сейчас они находятся в днепровском СИЗО как госизменники. «И митрополит Арсений там же находится, он в моей камере сидит – там, где я сидел, и даже на моих нарах. И мы сейчас занимаемся обменом, возвращением их», – сказал Павленко.
Павленко ранее был освобожден из украинской тюрьмы в 2022 году и присутствовал при обмене киевского литератора и активного сторонника УПЦ Яна Таксюра.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с освобожденным из украинского СИЗО митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Анатолием Елецких) Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, в апреле СБУ предъявила обвинение в «пособничестве» российским военным настоятелю Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению.