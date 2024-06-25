Патриарх Кирилл встретился с освобожденным на Украине митрополитом Ионафаном

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава РПЦ отметил, что Ионафан был репрессирован за верность. Патриарх признался, что с митрополитом могли сделать все что угодно. Митрополит был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени, передает «Коммерсант».

Патриарх добавил, что митрополит был помещен в СИЗО за «неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством». Глава РПЦ подчеркнул, что митрополит УПЦ верен Русской православной церкви (РПЦ). Орден преподобного Сергия Радонежского I степени, как сказал патриарх Московский и всея Руси, митрополиту вручили в знак благодарности в связи с его 75-летием и в качестве благодарности за его труды.

Напомним, митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. Папа Римский Франциск содействовал освобождению священнослужителя.

