Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Папа Римский поспособствовал освобождению митрополита Ионафана
Папа Римский Франциск помог в освобождении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь) по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает общение с понтификом.
Как указал Севастьянов, «владыку Ионафана освободили из-за вмешательства папы Франциска по просьбе Святейшего». По его словам, папа Франциск работает и над освобождением других архиереев, передает ТАСС.
Глава Русской православной церкви в августе направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, некоторым религиозным деятелям и представителям международных организаций, включая папу Римского.
Напомним, в субботу отдел внешних церковных связей РПЦ сообщил, что митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической УПЦ Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден.