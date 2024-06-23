Папа Римский поспособствовал освобождению митрополита Ионафана

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Севастьянов, «владыку Ионафана освободили из-за вмешательства папы Франциска по просьбе Святейшего». По его словам, папа Франциск работает и над освобождением других архиереев, передает ТАСС.

Глава Русской православной церкви в августе направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, некоторым религиозным деятелям и представителям международных организаций, включая папу Римского.

Напомним, в субботу отдел внешних церковных связей РПЦ сообщил, что митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической УПЦ Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден.