Осужденного на Украине митрополита УПЦ освободили по ходатайству патриарха Кирилла

Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Tекст: Денис Тельманов

Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости».



Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.

Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.



