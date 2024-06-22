На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?4 комментария
Осужденного на Украине митрополита УПЦ освободили по ходатайству патриарха Кирилла
Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).
Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.
Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.