  • Новость часаОсужденного на Украине митрополита УПЦ освободили по ходатайству патриарха Кирилла
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    Групповые удары России стали бедствием для Украины
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    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    В Швейцарии сочли ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 22:56 • Новости дня

    Осужденного на Украине митрополита УПЦ освободили по ходатайству патриарха Кирилла

    Осужденного на Украине митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла

    Tекст: Денис Тельманов

    Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, освобожден. Об этом сообщил Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).

    Освобождение состоялось 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ближайшее время митрополит, который нуждается в лечении, прибудет в Москву, передает сообщение ведомства РИА «Новости»

    Ранее Винницкий горсуд приговорил Ионафана (Елецких) к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в оправдании российской военной операции, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и критике церковного раскола.

    Ранее сообщалось, что протоиерей Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, рассказал о том, что многие священники на Украине поддерживают единство с Русской православной церковью. Однако они вынуждены скрывать свои взгляды из-за угрозы преследований.


    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, к такому выводу пришли официальные лица и руководители энергетических компаний, поэтому основная задача заключается в минимизации их числа, сообщает CNN.

    Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».

    В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.

    Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.


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    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

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    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

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    22 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

    По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

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    22 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

    Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.


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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    22 июня 2024, 17:07 • Новости дня
    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»

    Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада

    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

    По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».

    Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.

    Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.

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    22 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    В Telegram-канале станции указано, что на подстанции «Радуга» нарушено функционирование инфраструктурных объектов.

    По данным станции, атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города, передает ТАСС.

    В данный момент осуществляются полномасштабные меры по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

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    22 июня 2024, 11:29 • Новости дня
    ВС Польши подняли истребители из-за «интенсивных ударов» России по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Польши были вынуждены поднять в воздух истребители в связи с «интенсивными ударами» России по объектам на территории Украины, сообщает командование ВС страны.

    Известно, что подъем истребителей был осуществлен в рамках мер по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, передает радио Sputnik.

    Также в командовании предупредили, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом полетов польской и союзной авиации.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Львовской и Волынской.

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    22 июня 2024, 15:17 • Новости дня
    Сунак осудил главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине

    Сунак раскритиковал главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине

    Сунак осудил главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Британский премьер-министр Риши Сунак на канале Sky News подверг критике слова лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, считающего, что Запад сам спровоцировал конфликт на Украине.

    По его словам, своими словами политик создает угрозу для королевства и его союзников, передает ТАСС.

    Сунак добавил, что сказанное «совершенно неправильно» и «играет на руку президенту Владимиру Путину».

    Кроме того, британский премьер отметил, что подобные действия угрожают безопасности Великобритании и ее союзников.

    Ранее Сунак заявил о необходимости установить мир на приемлемых для Украины условиях.

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    22 июня 2024, 09:10 • Новости дня
    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома

    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома, повреждены склады ГСМ и электроподстанции

    Tекст: Александра Юдина

    В районе аэродрома Луцка Волынской области в пятницу прогремел мощный взрыв, повреждены склады ГСМ и электроподстанции, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на месте взрыва находились подземный бункер, ангары для самолетов и два крупных склада с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Взрыв спровоцировал пожар, который тушат спасатели.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    22 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ впервые потеряли боевую бронированную машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что помимо бронемашины, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и американскую М198 США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и более 230 человек.

    Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригаде нацгвардии Украины в районе Варваровки, Новоивановки  Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в ДНР.

    В результате боев потери ВСУ в этом районе составили 140 человек.

    Группировка войск «Днепр» разгромила 128-ю горно-штурмовую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и 126-ю бригаду теробороны ВСУ в районе Работино, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Потери ВСУ в этом районе составили 90 человек, танк, четыре пикапа, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119.

    Также за сутки уничтожены четыре станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», станция РЭР «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.

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    22 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

    По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».

    Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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