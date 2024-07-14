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    14 июля 2024, 14:04 • Новости дня

    Российские войска освободили Урожайное в ДНР

    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

    В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.

    В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».

    Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.

    «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.

    14 июля 2024, 09:14 • Новости дня
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

    МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.

    «ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.

    Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    12 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников, сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.

    «Система РЭБ помогает нам. Она включает в себя антидроновые ружья и другие системы, которые глушат и подавляют связь», – передает ТАСС его слова.

    РЭБ позволила создать защитный купол, блокируя сигналы на разных частотах, которые используют FPV-дроны и другие беспилотники. «Солнцепеки» стали менее уязвимыми для атак с воздуха.

    Тем временем, на южнодонецком направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции украинских военных.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    12 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА на Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших от атаки ВСУ в Шебекино, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

    «Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии, сейчас находятся в операционных», – передает РИА «Новости» слова Иконникова.

    По его словам, в больнице работают мультидисциплинарные бригады врачей. После операций будут проведены консультации с федеральными центрами.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.


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    12 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    Украинского шпиона задержали в Крыму

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона

    Украинского шпиона задержали в Крыму
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении, ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, гражданин Украины 1982 года рождения, который находясь на территории Украины, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ и передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС России в Крыму, передает ТАСС.

    В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    11 июля 2024, 22:12 • Новости дня
    В результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В городе Шебекино во двор многоквартирного дома было целенаправленно сброшено взрывное устройство с беспилотника. Пятеро ребят, находившихся на площадке в момент атаки, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам Гладкова, трое детей, которым медики Шебекинской центральной районной больницы оказали первую медицинскую помощь, сейчас также находятся в пути в детскую областную клиническую больницу, уточнил он.

    Напомним, в четверг три мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по городу Шебекино.


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    13 июля 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты, изучив полученные в ходе спецоперации фрагменты крылатых ракет Storm Shadow определили особенности работы блоков управления и научились отличать модификации данных ракет, сообщил инженер – специалист по работе с вооружением.

    По его словам, изучение этого блока позволит понять, какие изменения были внесены в конструкцию ракеты, какие новые блоки применены или какие ловушки могут быть установлены, передает РИА «Новости».

    Специалист отметил, что данная информация позволит российским военным более эффективно противодействовать этим ракетам.

    «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать, к чему можем быть готовы», – подчеркнул инженер.

    Несколькими днями ранее российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. До этого российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть этой ракеты.

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    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    12 июля 2024, 05:16 • Новости дня
    Российские БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Расчеты беспилотных летательных аппаратов за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, оператор разведывательного беспилотника ZALA обнаружил скопление военной техники противника в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Выяснилось, что эти автомобили ночью используются украинскими националистами в военных целях, а днем противник прячет их под укрытиями, передает РИА «Новости».

    Информация была передана подразделению ударных беспилотных летательных аппаратов. Операторы FPV-дронов отработали по целям в течение часа. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомобилей врага, отмечается в сообщении.

    Напомним, по словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ с дронов сбрасывают химоружие в Харьковской области.


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    11 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Захарова назвала обстрел детей в Шебекино преднамеренным терактом

    Tекст: Максим Попов

    Киевский режим совершил преднамеренный теракт против детей, атаковав двор в городе Шебекино Белгородской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередной теракт киевского режима. В Шебекине беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на детей, которые играли во дворе», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    По ее словам, террористический акт в Белгородской области должен незамедлительно получить международное осуждение.

    Напомним, пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино.

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    12 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Марочко: Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перебросили группу диверсантов на Сватовско-Кременское направление для совершения атак беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Вдоль линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах», передает ТАСС его слова.

    По словам Марочко, целью таких атак является запугивание мирных жителей.

    Накануне генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления.

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    12 июля 2024, 06:31 • Новости дня
    Из-за обстрелов Белгородской области один человек погиб и 30 получили ранения

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Вчера было ранено 30 мирных жителей, один человек погиб. На детской площадке в Шебекино от обстрела пострадали пятеро детей. Им оказывается вся необходимая помощь», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Напомним, по словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, врачи сделали все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших от атаки ВСУ в Шебекино.


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    12 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    Суд ДНР приговорил к 14 годам за шпионаж экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    Как говорится в сообщении, суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР собирал данные данных об объектах промышленности республики в интересах разведки иностранного государства, передает ТАСС.

    Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые использовали сотрудники СММ ОБСЕ на Украине.

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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