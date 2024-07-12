Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
ВС России за неделю уничтожили семь установок HIMARS
Российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами, сообщило Минобороны России.
Эти РСЗО готовились нанести удары по территории Крыма, также уничтожены четыре пусковые установки с радаром ЗРК С-300ПС, три пусковые установки ЗРК HAWK и две пусковые установки ЗРК Patriot, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО за семь дней сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, 17 управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 28 снарядов HIMARS и Vampire, 308 дронов.
Группировка «Восток» поразила за неделю живую силу и технику механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и соединения нацгвардии. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 980 человек, танк, девять боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» поразила формирования двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла до 685 человек, боевую бронированную машину, 22 орудия полевой артиллерии.
За неделю в плен сдались 22 украинских военных.