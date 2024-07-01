Одноразовый дрон с боевой частью для перехвата БПЛА противника представлен в России

Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

«В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».