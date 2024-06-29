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    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    11 комментариев
    29 июня 2024, 08:40 • Новости дня

    Минфин Украины: Иностранная помощь Киеву достигла минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Финансовая помощь Киеву от стран Запада достигла минимума с начала спецоперации – за первое полугодие этого года среднемесячные поступления Украине составили около 1,9 млрд евро, при этом в мае вообще не было получено средств, следует из данных Минфина Украины.

    По данным украинского ведомства, в 2022 году бюджет Украины пополнялся 17 странами и Евросоюзом, в среднем на 2,9 млрд евро в месяц. Самое большое финансирование тогда предоставили США (11,4 мдрд евро), Евросоюз (7,6 млрд) и Канада (1,8 млрд), передает РИА «Новости»

    В 2023 году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз в среднем по 3 млрд евро в месяц. Не было поступлений от ряда стран, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 млрд евро) вместо США (10,1 млрд). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 млрд).

    В 2024 году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный «взнос» сократился до 1,9 млрд евро.

    Кроме того, в этом году было три месяца с поступлениями меньше 1 млрд евро. Так, в январе Украина получила лишь 400 млн евро, в феврале 740 млн, а в мае вообще не было получено средств от других стран и объединений.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как продвижение российской армии лишает Украину последних денег.

    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

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    28 июня 2024, 22:06 • Новости дня
    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве

    Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США

    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    @ Ситников Николай/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также для военных баз США на Окинаве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство и размещение ракет средней и малой дальности.

    «Вероятно, заявление Путина – это ответ на приближение НАТО к нашим границам, а триггером могло стать размещение американцами комплексов Typhon на Филиппинах. С этого местоположения США могут накрыть, например, Тайваньский пролив или даже провинцию Фуцзянь. И тогда становится понятным, почему США выходили из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они могут выдать своим «прокси-силам» на Филиппинах, в Южной Корее и в Японии такого рода ракеты и использовать их для шантажа Китая и других стран», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С другой стороны, до недавнего времени между Москвой и Вашингтоном существовал консенсус, который заключался в нашем решении не размещать РСМД в Европе. И это – несмотря на выход США из договора. Но сейчас Путин был вынужден сделать такое заявление, ведь где гарантии, что завтра США не разместят те же комплексы Typhon в Прибалтике?» – добавил эксперт.

    «При этом с нашей стороны принято оптимальное решение, которое оставляет окно возможностей для возобновления диалога с США. Потому что производство РСМД не означает их развертывание, снабжение специальными боевыми частями и тем более постановку на боевое дежурство. Но новый диалог, конечно, не пойдет по старым сценариям. Москва будет учитывать размещение и ракет США в Юго-Восточной Азии, и наличие у них таких комплексов, как Typhon, которые должны быть учтены в структуре будущего договора», – заметил аналитик.

    «Возврат к структуре взаимного доверия в рамках новой итерации ДРСМД будет крайне нетривиальным. США перебросили на Филиппины Typhon в течение суток. И Россия будет принимать это во внимание в контексте европейских стран. Для симметричного ответа нам теоретически можно использовать позиционные районы, например, в Белоруссии. Но для этого нужно будет принимать отдельное соглашение между сторонами», – добавил собеседник.

    «Возможно, нам придется размещать РСМД и в Европейской части России, чтобы создать угрозу для корневой территории Европы – для Берлина, Парижа и Лондона. Нужно вернуть элиты этих стран к адекватному пониманию структуры безопасности. Напомнить им, что Европа – это вообще-то небольшой полуостров Евразии, который может простреливаться просто на раз-два», – констатировал спикер.

    «Что касается собственно производства РСМД, то Россия никогда не признавала у себя их наличие. Но есть одно но. Для создания РСМД из ныне существующих ракет нужно просто изменить весовой баланс, увеличив топливный бак – цилиндрическую конструкцию внутри ракеты. Затем уменьшить головную часть, заменив ее на специальную. Это мы можем сделать в течение месяца-двух», – рассказал специалист.

    «А в случае эскалации мы можем теперь по новому договору о сотрудничестве и взаимовыручке использовать для размещения РСМД территорию КНДР. В этом случае мы возьмем на прицел не только северные острова Японии, но даже военные базы США на Окинаве. В КНДР горная местность, что создает гораздо большую возможность маскировки для наших ракет, их будет труднее поразить. Кроме того, тут нельзя не учитывать и мощнейший фактор Китая, который никогда не являлся участником ДРСМД. Поэтому Пекин может очень быстро получить РСМД, очень похожие на российские, скажем так», – резюмировал Анпилогов.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает Кремль. Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

    «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», – отметил политик.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», – подчеркнул Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: такие действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

    Тогда же Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

    ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

    Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

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    28 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

    По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.

    Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    28 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

    ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

    Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.

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    28 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться

    Американист Дудаков: Замена Байдена может вызвать грандиозный раскол внутри Демпартии

    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Победа Трампа оказалась безусловной, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов. Основной целью экс-президента было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. В свою очередь, от Байдена требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В частности, кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», – отмечает собеседник.

    «Касательно России на дебатах обсуждались только общие моменты. Трамп снова обещал за короткие сроки остановить конфликт на Украине. Байден в то же время говорил о необходимости противостоять Москве. Тем не менее конкретики от обоих кандидатов мы не услышали. Это неудивительно, так как они не желают, чтобы их уличили в слабости из-за неосторожных слов», – подчеркивает он.

    «Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    29 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему

    Глава миссии МВФ на Украине Грей указал на опасность использования доходов от российских активов для помощи Киеву

    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    @ Forbes Middle East/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву может создать угрозу для международной валютной системы, следует из заявления главы миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

    Как заявил Грей, комментируя соответствующее решение G7, государства должны обеспечить «достаточную правовую основу» для подобных действий, чтобы не подвергать опасности работу международной валютной системы, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

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    28 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Грузия пообещала с достоинством вступить в ЕС в 2030 году

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, резко критикуемая Евросоюзом из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», намерена с достоинством вступить в ЕС в 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы уверены, что если с достоинством продолжим процесс евроинтеграции, цель вступления в ЕС достижима к 2030 году», – сказал он, выступая в пятницу в парламенте с ежегодным отчетом правительства.

    «Конкретные европейские политики выступают по отношению к Грузии с критическими, негативными заявлениями, но мы помним подобные заявления в прошлом. Были процессы, которые негативно сказались на прогрессе нашей страны на пути европейской интеграции, но мы к такому, включая несправедливые заявления, привыкли», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Кобахидзе, несмотря на это, Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, получила безвиз и статус кандидата. «Такой опыт дает нам оптимизм», – заявил он.           

    Ранее лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС.

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    28 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России за неделю сбили два самолета МиГ-29 ВСУ и 589 беспилотников.

    Также были сбиты шесть ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства и «Ольха», передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    В плен за неделю сдались 56 украинских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка.

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    28 июня 2024, 16:36 • Новости дня
    Подписчики Зеленского возмутились поздравлением с Днем Конституции

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинцы возмутились поздравлением с Днем Конституции, которое «просроченный» президент страны Владимир Зеленский разместил на своей странице в соцсетях.

    «Нормы права вышли из чата», – пишут по этому поводу в комментариях к записи. Подписчики Зеленского напомнили, что он отменил президентские выборы, приводит RT.

    «Очень символично – в День Конституции людей в бусики паковать», – добавляет другой комментатор, ссылаясь на множество новостей из регионов Украины о том, как военкомы с применением силы мобилизуют украинцев.

    «Нормы права сейчас смеются – когда Зеленский соблюдал хоть что-то из этого документа?» – поинтересовался еще один комментатор.

    «Отмечаем, как ты вытер ноги о Конституцию?» – добавляют подписчики.

    Ранее один из авторов Конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что в настоящее время единственной легитимной структурой является Верховная рада. Зеленский, по его словам, – нелегитимный руководитель страны.

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    28 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    На Западе предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

    Spectator: Отправка подрядчиков из США на Украину стала бы открытой провокацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники, пишет обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс.

    По его словам, Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину умышленной провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу, передает РИА «Новости».

    Эванс отметил, что союзники Киева постепенно стирают все красные линии, поэтому Запад передает Киеву все более дальнобойное оружие.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия.

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    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

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    29 июня 2024, 01:00 • Новости дня
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    @ Wang Yiou/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом, сообщил глава миссии организации на Украине Гэвин Грей.

    При этом Грей сообщил, что активизировались переговоры Украины с держателями гособлигаций страны для реструктуризации долга. МВФ полагает, что Киев будет предпринимать шаги в рамках своей «стратегии и завершит реструктуризацию в предстоящие недели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg сообщало, что США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга, первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга ничем не закончился.

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