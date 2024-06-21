И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Германия выразила сожаление из-за решения Минюста России о ГИИМ
Посольство Германии сожалеет о решении Минюста России признать ГИИМ нежелательной организацией
Посольство Германии в России заявило, что сожалеет в связи с решением Министерства юстиции признать «Германский исторический институт в Москве» нежелательной организацией.
Как говорится в сообщении, посольство Германии глубоко сожалеет о том, что в результате решения Министерства юстиции данная работа и важное сотрудничество с российскими учеными не могут быть продолжены, передает РИА «Новости»..
Ранее Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, работы которых запрещена в России, германскую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau.