Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
«Германский исторический институт в Москве» признали нежелательной организацией
Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, работы которых запрещена в России, германскую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau.
До этого Генпрокуратура России приняла решение о признании работы этой организации нежелательной, передает ТАСС.
Работа института в Москве с 2005 года была направлена на развитие научного сотрудничества историков из России и Германии.
Ранее в России признали нежелательной деятельность финской НПО International Russian Radio & Television.