Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
Песков: Инициатива Путина по решению конфликта на Украине бессрочна
Песков заявил, что инициатива Путина по решению конфликта на Украине бессрочна
Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, об этом призвал задуматься Песков, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Владимира Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.
Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.