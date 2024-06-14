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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    14 июня 2024, 14:12 • Новости дня

    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы

    Военный эксперт Леонков: Прибытие субмарины США к берегам Кубы прямо связано с заходом в Гавану российской подлодки «Казань»

    Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы
    @ U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Илья Абрамов

    США у берегов Кубы надеются получить информацию о нашей подводной лодке «Казань». Именно для этого они отправили туда свою субмарину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Ваcилий Дандыкин. Ранее США направили подводную лодку к берегам Кубы.

    «Отправка американской подводной лодки в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Однако цель переброски USS Helena – это не демонстрация силы, как предполагают западные СМИ, а сбор информации о нашей лодке «Казань», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Это новейшая российская субмарина четвертого поколения, которую очень сложно обнаружить. Вероятно, американцы не смогли засечь ее по пути на Кубу и теперь хотят повторить попытку с помощью гидролокаторов, которые установлены на USS Helena», – полагает аналитик.

    «Поиск наших подводных лодок в целом является для США давней проблемой. Обнаружив «Казань», они смогут получить ее гидроакустическую картину. Это набор характеристик, который впоследствии мог бы позволить с большей вероятностью фиксировать движение нашей субмарины», – указал Леонков.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. «Американцы собираются снимать шумы, специфические для российской субмарины, чтобы в дальнейшем засекать ее на локаторах», – пояснил он.

    «Однако вряд ли у американцев получится это сделать. Шансы будут зависеть от мастерства американского экипажа и совершенства техники. Однако даже если план США сработает, мы тоже считаем шумы уже их подводной лодки. Соответственно, это позволит российскому флоту легче находить американцев», – резюмировал Дандыкин, отметив, что визит российского флота на Кубу во многом обеспокоил США.

    Ранее Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena. По заявлению Южного командования ВС США, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в порт Гаваны отряда кораблей ВМФ России.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

    Военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует волноваться по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», – подчеркнул он.

    Появление российских военных кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России, пишет The American Thinker. Издание отмечает, что таким образом Москва шлет Вашингтону недвусмысленный сигнал, из-за которого у американского лидера теперь неважный вид.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    14 июня 2024, 03:57 • Новости дня
    Сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене

    Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих братьев Ащеуловых – Алексея, Иоанна и Тимофея, обвиняемых в попытке присоединиться к ВСУ.

    По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.

    Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.

    Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.

    Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    13 июня 2024, 02:21 • Новости дня
    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных

    Посол в США Антонов заявил о провале попыток добиться международной изоляции России

    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Противникам России не удалось добиться ее международной изоляции, Москва продолжит бороться против неоколониализма и деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов в российском посольстве на мероприятии по случаю Дня России, комментируя американские санкции, заявил, что Москва «навязываться в партнеры не собирается». Если США «созреют» для «честных и равноправных» отношений, то Россия открыта к диалогу, но на «конфронтацию будет давать решительный ответ», сказал посол.

    По его словам, США уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», но в мире тем временем усиливаются «такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие», передает РИА «Новости».

    Антонов заверил, что Россия никому не угрожает и «развивается как миролюбивая страна», но она «боролась и будет бороться» с делением мира на «цветущий сад» и «джунгли», с «попытками западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».

    Посол указал, что многие страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые составляют «мировое большинство», не только отказались поддержать санкции, но и продемонстрировали «готовность к укреплению сотрудничества» с Россией.

    Напомним, США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи, а также запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России.

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    12 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США на работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские рестрикции не смогут помешать работе Сбера в России, заявили в этом банке, такое же мнение выразили в банке ВТБ.

    На работе Сбера в России санкции не скажутся, в работе зарубежных подразделений не ожидается принципиальных изменений, заявили в банке, передает ТАСС.

    Валютно-обменные операции клиенты банка также смогут проводить без изменений, а средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.

    В ВТБ заявили, что новые ограничения США не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании клиентов.

    Валютно-обменные операции клиенты смогут проводить так же, как и раньше.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

    Коментарии (13)
    14 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.

    По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

    Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

    Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».


    Коментарии (10)
    12 июня 2024, 18:29 • Новости дня
    США запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские санкции предусматривают запрет оказания России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, сообщил минфин США.

    Запрет вводят на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку прямо или косвенно из США или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IT и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, передает ТАСС.

    Исключение допускается для управляемых гражданами США компаний, а также в тех случаях, когда речь идет о закрытии компании или изъятии капиталовложений, или при наличии разрешения властей США.

    Санкции вступят в силу 12 сентября.

    Ранее США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи.

    После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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