Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.0 комментариев
Песков призвал другие страны не беспокоиться из-за военных учений России
Военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует беспокоиться по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя завершение учений с участием российских кораблей и их прибытие в порт Гаваны, Песков заявил, что проведение тренировок в различных регионах является распространенной практикой для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Россия, передает ТАСС.
«Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства [у других стран] в данном случае», – подчеркнул он.
Ранее в США рассказали о неважном виде Байдена из-за российских кораблей на Кубе.