Песков призвал другие страны не беспокоиться из-за военных учений России

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя завершение учений с участием российских кораблей и их прибытие в порт Гаваны, Песков заявил, что проведение тренировок в различных регионах является распространенной практикой для всех государств, тем более для такой крупной морской державы, как Россия, передает ТАСС.

«Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства [у других стран] в данном случае», – подчеркнул он.

Ранее в США рассказали о неважном виде Байдена из-за российских кораблей на Кубе.