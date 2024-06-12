Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.4 комментария
Корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия
Перед заходом в порт Гаваны экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Казань» на учениях отработали применение ракетного оружия по морским целям, сообщило Минобороны.
На учениях фрегат и АПЛ отработали применение высокоточного ракетного оружия с помощью компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Условный противник находился на расстоянии более 600 километров, добавили там.
Операторы на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и поражали объекты без фактического пуска ракет.
После учений в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт кубинской столицы.