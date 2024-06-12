Корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия

Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО

Tекст: Денис Тельманов

«Готовим документы, в которых попросим в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС.



Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката. Изделия были в 2023 году закупленны военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.