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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 17:29 • Новости дня

    Корабли ВМФ России провели учения по применению высокоточного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед заходом в порт Гаваны экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Казань» на учениях отработали применение ракетного оружия по морским целям, сообщило Минобороны.

    На учениях фрегат и АПЛ отработали применение высокоточного ракетного оружия с помощью компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Условный противник находился на расстоянии более 600 километров, добавили там.

    Операторы на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и поражали объекты без фактического пуска ракет.

    После учений в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт кубинской столицы.

    11 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    УПК позволяет приостановить расследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО, заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

    «Готовим документы, в которых попросим в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС

    Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению  более 1,7 тыс. тонн металлопроката. Изделия были в 2023 году закупленны военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

    Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    11 июня 2024, 03:09 • Новости дня
    В итоговом заявлении встречи в Швейцарии исключили требования о выводе российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск. Об этом говорится в проекте документа.

    В заявлении будут отражены лишь три пункта из десяти положений плана Владимира Зеленского: обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность и вопросы освобождения пленных и возвращения детей, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Эн-эйч-кей.

    Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, источник телеканала объяснил позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Напомним, что Швейцария планирует провести 15–16 июня конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Россия на конференцию не приглашена.

    Как сообщалось ранее, власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    10 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»

    Разработчик рассказал об успешном испытании в зоне СВО дрона-бомбардировщика «Голубь»

    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный в России дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытан в боевых условиях в зоне СВО, сообщил представитель предприятия-разработчика данного БПЛА – компании «Стратим».

    Представитель разработчика рассказал, что у беспилотника есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 осколочных гранатометных выстрелов. По его словам, однажды в зоне СВО «Голубь» завис над РЭБ противника, которая не смогла его подавить, передает РИА «Новости».

    Кроме того, «Голубь» продолжает «наблюдать», пока оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, он способен распознавать пехоту противника и сбрасывает гранаты на них. Сейчас дрон готовятся запустить в серийное производство.

    Ранее Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления.

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    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    10 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) изготовил и отправил в Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в госкорпорации.

    Самолет Як-130, разработанный ПАО «Яковлев», отличается превосходной маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. В Ростехе отметили, что на самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа «воздух – воздух» или «воздух – земля», передает ТАСС.

    Ранее выпускницы Краснодарского высшего военного авиаучилища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130, который он испытал.

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    10 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Корабли ВМФ России зашли в порт Александрия в Египте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В египетский порт Александрия зашел отряд боевых кораблей ВМФ России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

    В составе отряда – гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», заход в порт Александрия – плановый, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    12 июня, в День России, на борту «Варяга» пройдет прием с участием представителей командования ВМС Египта. Экипажи кораблей смогут отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.

    Также в ходе визита корабли ВМФ России вместе с ВМС Египта проведут совместные учения в формате «Пассекс». Будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи и досмотровым действиям.

    Ранее был анонсирован визит отряда кораблей ВМФ России в порт Гаваны.

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    11 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В Киеве заявили о желании получить F-16 как можно скорее

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти в ходе встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен заявили о желании получить истребители F-16 как можно скорее.

    «Ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи, передает ТАСС

    Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что передаче истребителей F-16 уделялось особое внимание.

    «Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее», – написал Умеров в своем блоге.

    Ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями.

    Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    9 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Евтухов: ВМФ получит около 50 кораблей и судов обеспечения

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году Военно-морской флот (ВМФ) России получил 50 кораблей и судов обеспечения различных классов, сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

    Он пояснил, что это будут не только боевые корабли, такие как фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, но и суда обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Евтухов заявил, что Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для Военно-морского флота (ВМФ).

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    12 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    Аналог коптеров Mavic представлен в России

    Компания «Стратим» представила российский аналог коптеров Mavic

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке Helirussia-2024 представлен разведывательный дрон «Воробей» – российский аналог китайских коптеров Mavic, которые используются в зоне спецоперации на Украине для корректировки артиллерийского огня, сообщил представитель компании «Стратим».

    Выставка проводится с 10 по 12 июня в Москве. В «Стратим» заявили, что «Воробей» предназначен для разведки и корректировки огня и «ничем не уступает» Mavic – «компактный, складной, с практически аналогичными техническими характеристиками и пультом управления», передает РИА «Новости».

    При этом в отличие от Mavic «Воробей» работает на некоммерческой частоте, поэтому украинским военным будет сложнее его подавить, тогда как частоты китайских коптеров «известны и неизменяемы». Наземная станция «Воробья» подключается к нейросети, обеспечивая оператору помощь в распознавании цели.

    Напомним, в боевых условиях в зоне СВО успешно испытан другой БПЛА компании «Стратим» – дрон-бомбардировщик «Голубь».

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    9 июня 2024, 22:24 • Новости дня
    ВКС РФ нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

    По словам Попова, боевики укрывались в труднодоступных районах горных массивов после выхода из зоны Эт-Танф, передает ТАСС

    Командованием Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

    В результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Афес по позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб, погиб один сирийский военнослужащий.

    Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.

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    10 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет

    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ на выставке HeliRussia 2024 современных боевых вертолетов и ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    «Рособоронэкспорт» представит на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 российские военные вертолеты и авиационные средства поражения. Выставка пройдет с 10 по 12 июня в Москве.

    Посетители выставки смогут ознакомиться с широкой линейкой авиационных средств поражения, в том числе с противотанковыми управляемыми ракетами, доказавшими свою эффективность, и новейшей легкой многоцелевой ракетой 305Э, передает ТАСС

    «Вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности вооруженных сил страны современными машинами, доказавшими свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях», – рассказал глава компании Александр Михеев.

    Он добавил, что производственные мощности позволяют не только выполнять госпоборозаказ, но и полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта».

    В рамках деловой программы выставки «Рособоронэкспорт» обсудит с иностранными заказчиками вопросы поставок российских военных вертолетов и авиационных средств поражения, а также перспективы сотрудничества по разработке и производству военной техники.

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    10 июня 2024, 01:31 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО)России уничтожили над Брянским районом украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Беспилотный аппарат уничтожен над Брянским районом силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в пострадавших и разрушений нет, однако отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

    «Спасибо нашим защитникам!», – заключил губернатор.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

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    11 июня 2024, 06:20 • Новости дня
    США пообещали отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    CBS News: США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу

    Tекст: Денис Тельманов

    Корабли военно-морских сил США будут отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу, отмечает канала CBS News.

    «Учения не рассматриваются США как угроза, однако американские корабли будут развернуты для слежки за русскими», – сообщил источник телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» с двумя судами обеспечения прибудут в порт Гаваны 12–17 июня.

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    10 июня 2024, 05:48 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» включает в себя контракты на поставки в более чем 20 стран мира, сообщил гендиректор компании Александр Михеев на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024.

    «Портфель заказов включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран», – цитирует Михеева РИА «Новости»

    По его словам, среди наиболее востребованных на мировом рынке моделей – боевые Ми-28НМЭ, разведывательно-ударные Ка-52Э, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35П и Ми-35М.

    Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности ВС страны современными машинами, доказавшими высочайшие характеристики в реальных боевых условиях.

    Имеющиеся на сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты компании, подчеркнул Михеев.

    Ранее глава «Рособоронэкспорат» анонсировал показ в Москве боевых вертолетов и ракет на выставке HeliRussia 2024.

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