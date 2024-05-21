Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Медведчук: Зеленский допустил узурпацию власти на Украине
Отменивший выборы на Украине Владимир Зеленский допустил узурпацию власти, загнав страну в правовой коллапс, заявил председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук.
По его словам, страна загнана в правовой коллапс из-за действий Зеленского, который открыто узурпировал власть, игнорируя конституцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.