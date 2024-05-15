Международный эксперт назвал безукоризненными выборы в России

«По моему мнению, выборы в России отвечают всем международным стандартам и являются процессом высочайшего качества. Это по-настоящему безукоризненный процесс», – сказал Мауриньо в ходе конференции независимых международных наблюдателей «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления и информационных войн», которая прошла в Общественной палате (ОП) РФ, передает РАПСИ.

Мауриньо особо отметил организация выборного процесса в России. «В России есть определенные характеристики выборов, которых я не вижу, например, в своей родной Испании. В частности, это переносные урны для голосования, возможность голосовать из дома для граждан с инвалидностью и пожилых людей», – подчеркнул он.

Мауриньо подтвердил, что в ходе российских выборов обеспечена тайна голосования, а кабины для голосования на российских избирательных участках превосходили по стандартам кабины в Испании.

Сопредседатель корсовета при ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул важность международного наблюдения на российских выборах. «На прошедших выборах президента было беспрецедентно большое количество международных наблюдателей, уважаемых статусных общественных деятелей. У нас работали 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Для нас это действительно важно, поскольку мы давно работаем и в этом плане открыты всем желающим странам», – заявил он.



Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что международные наблюдатели, посетившие выборы РФ, столкнулись с травлей, передает РИА «Новости».

Кроме того, он призвал отразить в международных документах недопущение нарушений прав иностранных наблюдателей, которые посетили российские выборы.

Участникам Конференции независимых международных наблюдателей и экспертов, которая проходит в ОП РФ 15 мая, предложено по итогам принять проект резолюции

Напомним, в среду, 15 мая в Общественной палате РФ проводится Конференция независимых международных наблюдателей и экспертов «О роли и перспективах международного наблюдения в условиях глобализации, внешнего давления, информационных войн».

Проект резолюции, как рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, будет разослан во все международные организации, которые занимаются наблюдением за выборами в мире. В числе прочего в проекте содержится требование защиты прав и безопасности международных наблюдателей, а также заявление о недопустимости политического преследования международных наблюдателей на родине за то, что они наблюдают за выборами в других странах.