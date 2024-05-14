Губернатор Гусев предупредил об авиационной опасности в Воронежской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В регионе объявляется авиационная опасность, всем, кто находится дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких, как коридор, ванная и кладовая, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В понедельник угроза атаки беспилотников и ракетная опасность объявлялись в Белгородской, Воронежской и Курской областях.