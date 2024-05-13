Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Опасность атаки БПЛА объявлена в трех областях России
Угроза атаки БПЛА объявлена в Белгородской, Воронежской и Курской областях, сообщают местные власти.
Мэрия Белгорода со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила об угрозе атаки БПЛА.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что «силы ПВО наготове».
Правительство Курской области также сообщило, что «силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки».
Напомним, Украина атаковала ракетами и беспилотниками Белгородскую, Брянскую, Липецкую и Волгоградскую области. В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар. В Белгороде в результате украинского обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли 13 человек.