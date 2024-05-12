11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.
Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.