Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 13 человек

Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?4 комментария
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.7 комментариев
По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.
Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.
FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной
Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.
Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.
Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».
Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.
Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.
Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».
Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.
Украинский полицейский пострадал в результате взрыва гранаты при попытке задержать мужчину в Броварах
Сапожко сообщил, что «пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», передает РИА «Новости».
В полиции позднее сообщили, что «ранения получили полицейский и сам правонарушитель», передает ТАСС.
Сотрудники прибыли на место после вызова относительно «хулиганских действий». Увидев их, мужчина попытался сбежать и бросил гранату. Он задержан. Ему инкриминируют посягательство на жизнь полицейского и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
В Сети была опубликована видеозапись с места инцидента: мужчине в форме оказывают помощь, ко второму пострадавшему, который лежит в луже крови, никто не подходит, медпомощь не оказывается.
В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.
Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
В Telegram-канале ведомства говорится, что на харьковском направлении войска группировки «Север» взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В ходе боев противник понес значительные потери: до 100 человек убитыми, два танка, ББМ «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены также французская САУ «Caesar», две гаубицы Д-20 и Д-30, две чешские РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».
В Минобороны добавили, что в ЛНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Макеевки, Артемовки, Червоной Дибровы, а также отразили контратаки ВСУ в Стельмаховке. Потери украинской стороны составили до 190 человек, две ББМ, четыре пикапа, гаубицы М777 и «Мста-Б», орудие М119 и РСЗО «Град».
Как указали в пресс-службе, в ДНР войска группировки «Юг» улучшили положение в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Отбиты атаки ВСУ в Красном. Уничтожено до 620 украинских военных, два танка, 18 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», САУ «Braveheart», М777, Д-20, 3 орудия L-119, 3 САУ «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота». Разгромлены шесть полевых складов ВСУ.
В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении группировка «Центр» продвинулась в районах Майорска, Евгеновки, Водяного и Семеновки. Отбито 10 контратак ВСУ. Потери украинской стороны составили до 415 человек, два танка (в том числе американский «Abrams»), БМП «Bradley», «Козак», три автомобиля и САУ «Paladin».
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.
Forbes указал на угрозу экономике Польши в случае возвращения мужчин призывного возраста на Украину
Как указывает Forbes, бросить работу в Польше и пойти в украинскую армию, возможно, придется «тысячам украинских граждан», передает РИА «Новости».
Один из граждан Украины, который живет в Варшаве, заявил изданию, что люди, которые не хотят попасть в армию, «будут искать способы избежать возвращения на Украину любой ценой». В частности, речь может идти о «присоединении к теневой экономике или переезде с семьей в другую страну». Польша рискует остаться без «части неотъемлемой рабочей силы».
Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.
Участница «Евровидения» от Израиля Голан оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец»
В базу сайта Голан внесли еще в феврале. В качестве причины указано участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», передает ТАСС.
Голан, которой исполнилось 20 лет, родилась в Израиле, но ее музыкальная карьера началась в России. В России она прожила 13 лет, участвовала в отборе на «Детское Евровидение» и в шоу «Голос. Дети», а также в детской «Новой волне» в Крыму.
Напомним, выступление Голан в ходе репетиции второго полуфинала хотели сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии.
Президент Чехии Павел выразил уверенность в дальнейшем противостоянии России и Запада
Павел подчеркнул, что конфронтация не обязательно должна оказаться военной. Он заявил, что Россия якобы стремится вернуть «имперское величие» СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на die Presse.
При этом Павел заявил, что Европа всегда должна вести себя конструктивно по отношению к России, если та «поступает таким же образом», но в случаях, когда Москва «действует против интересов» Запада, Европа «должна противостоять ей». В противном случае возникнет угроза для «образа жизни и ценностей» Европы, сказал он.
Комментируя возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Павел заявил, что Европа прежде вела себя как «избалованный ребенок», ей нужно принять больше ответственности в сфере безопасности.
Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.
По его словам, в Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении ВС России улучшили позиции по переднему краю, уничтожив несколько десятков боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВС России добились успехов на Времевском направлении и приступили к освобождению двух сел.
ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой Днепропетровской области
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также поражена живая сила и техника в 131-м районе, средствами ПВО самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены восемь тактических ракет «Точка-У», 36 украинских БПЛА, управляемая авиабомба «Hammer» и 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Дорожнянка, отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Работино, Золотой Балки, Ивановка. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.
Шольц призвал украинцев искать работу и обещал не высылать их из Германии
Шольц заявил, что работа обеспечивает и «безопасность пребывания». Он пояснил со ссылкой на «правовую ситуацию», что пребывание украинцев в Германии «не ставится под угрозу», передает ТАСС со ссылкой на RND.
Немецкие власти рассчитывают, что прибывшие с Украины найдут работу – часть из них уже трудоустроена, но «это могли бы делать еще пара сотен тысяч», немецкий рынок труда в этом сильно заинтересован.
Шольц также надеется, что конференция в Швейцарии окажется «серьезным шагом» к урегулированию ситуации на Украине, из которого удастся «развить большее». Шольц заявил о необходимости использовать все дипломатические возможности.
В декабре сообщалось, что в Германии находятся около 190 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.
Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.
Нацполиция Украины сообщила об эвакуации почти 1 тыс. жителей Харьковской области
Уточняется, что речь идет о жителях Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил об эвакуации населения Волчанска. В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.