Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Из-под завалов в Белгороде извлечены тела двоих детей
Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 12 человек
Из-под завалов в Белгороде извлекли тела еще четверых погибших, в том числе двоих детей, сообщили в МЧС.
В МЧС сообщили, что были извлечены тела троих погибших, включая детей. Позднее сообщили о еще одной жертве. «Всего извлечены 12 тел погибших», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины частично обрушился подъезд жилого дома.