Российская ПВО сбила и перехватила две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников

Tекст: Антон Антонов

Ракеты были сбиты над Белгородской областью; три беспилотника уничтожены над Брянской областью, два – над Липецкой. Еще один БПЛА перехвачен над Волгоградской областью, сообщило в Telegram ведомство.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что «была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка», жертв нет.

Напомним, в результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар.