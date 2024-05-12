11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Российская ПВО сбила и перехватила две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников
За ночь ПВО сбила и перехватила две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
Ракеты были сбиты над Белгородской областью; три беспилотника уничтожены над Брянской областью, два – над Липецкой. Еще один БПЛА перехвачен над Волгоградской областью, сообщило в Telegram ведомство.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что «была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка», жертв нет.
Напомним, в результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар.