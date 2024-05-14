Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу

Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.26 комментариев
ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.
На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.
Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.
В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.
«Американский инструктор (радикальной молодежи), и это видно на кадрах, оскорбил грузинского полицейского. Так начинается инцидент. Это классика провокаций из соответствующих учебных пособий», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты».
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Тбилиси один гражданин России и двое граждан США были задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая.
Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.
СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе
Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.
Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.
Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.
СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова
Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.
Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.
Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.
Водолацкий: Руководство ВСУ бросило подразделения прикрытия и сбежало из Купянска
По его словам, в Купянске нет военных, киевское руководство давно сбежало, также уехала местная власть, остались только подразделения прикрытия, передает ТАСС.
Также депутат отметил, что в Купянске тяжелая боевая обстановка, туда направлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши и Чехии под флагом наемников.
По словам Водолацкого, Харьковское направление является самым важным и перспективным для российских сил, так как со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области.
Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском. СМИ писали, что иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования».
Умер актер и каскадер Владимир Жариков
Владимир Жариков скончался 10 мая, он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов России, следует из сообщения на сайте Союза кинематографистов.
Жариков снимался как актер и каскадер в более 80 кинопроектах, среди которых «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ-го века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта». Был преподавателем в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер». Организовал кинофирму «Мустанг».
На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов
На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.
Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.
Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения
Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».
Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».
В Москве за оскорбление полицейских на английском языке арестовали американца, подозреваемого в краже биткоинов
Американец, проживающий в России по виду на жительство, был признан виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), 29 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение суда первой инстанции было обжаловано, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.
По данным газеты «Коммерсант», инцидент произошел 27 апреля. В квартиру супруги Таларико Четвертого на Ленинском проспекте прибыли сотрудники правоохранительных органов из Мурманской области.
Полицейские планировали провести обыск в рамках уголовного дела о краже биткойнов.
Гражданин США, не владеющий русским языком, обругал их на английском. В результате американец был доставлен в отдел полиции по Обручевскому району ЮЗАО Москвы.
Военкор Татаринов: В ДНР ликвидировали командира минометной батареи «Азова» Андрея Плитуса
В своем Telegram-канале журналист указал, что Плитус был убит 6 мая 2024 года в Серебрянском лесу у населенного пункта Диброво.
Татаринов отметил, что командир полка «Азов» участвовал в боях против российских военных, несмотря на то, что подписал бумаги о неиспользовании оружия против России в ходе обмена пленными в 2022 году.
В феврале 2024 года суд ДНР приговорил заочно Андрея Плитуса и Геннадия Сухарникова к 27 годам, а Дмитрия Предборского – к 25 годам лишения свободы за минометные обстрелы Мариуполя в 2022 году.
В апреле 2024 года в эфире программы «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» прозвучали сведения о Юревиче, которые истец считает не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Адвокаты от имени Юревича просят суд признать распространенную информацию не соответствующей действительности и обязать ответчиков ее опровергнуть, сообщает 74.RU.
Отмечается, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы. В иске перечислено более 20 фраз из программы, которые Юревич считает порочащими. Истец считает, что программа была направлена на подрыв его репутации в условиях рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов его семьи. Юревич просит суд взыскать с ответчиков 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга
По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.
По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.
Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США
Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».
Российская администрация Харьковской области сообщила о взятии в плен более 60 националистов из «Кракена»
По его словам, есть информация от военных о задержании более 60 человек из «Кракена», они дают показания, передает ТАСС.
Ганчев добавил, что пленные выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках.
Ранее боевик Илья Гут, взятый в плен группировкой «Север», заявил, что все меньше добровольцев хотят вступать в неонацистское формирование «Кракен».
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США
Премьер Грузии также подчеркнул, что в Тбилиси не повторится сценарий майдана, у полностью дискредитировавшей себя оппозиции нет ресурса для этого. «Тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», – обратился к радикалам Кобахидзе, передает ТАСС.
Ранее на акциях протеста в Тбилиси были задержаны американские инструкторы радикалов.
Кобахидзе заявил, что парламент Грузии 14 мая проголосует в третьем чтении за закон «О прозрачности иностранного влияния», который позволит завершить искусственно навязанную из-за рубежа радикализацию в Грузии и создать более прочные гарантии для долгосрочного мира и стабильности.
Экс-депутат Рады Деркач: Установлены имена причастных к диверсии на «Северных потоках» украинцев
По его словам, в подрыве принимали участие Андрей Бургомистренко, Роман Червинский, Сергей Кузнецов, Олег Варава, Руслан Руденко и Марина Ситало, некоторые из них являются сотрудниками СБУ и ГУР МО Украины, передает ТАСС.
Экс-депутат Рады сообщил, что подготовка к диверсии велась на Украине, в частности на территории Житомирской области, а также в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа.
«Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу», – рассказал Деркач.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток». Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР.