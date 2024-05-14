Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов: Все самое эффективное в стране должно работать на достижение победы
Все, что эффективно используется Россией, должно работать на достижение победы в СВО, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
По его словам, все имеющиеся в России передовые разработки и эффективные подходы должны работать на достижение победы, на обеспечение решения задач ВС России, передает РИА «Новости».