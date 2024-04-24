МИД КНДР: США используют конфликт на Украине для обогащения военных монополий

Tекст: Денис Тельманов

«Их цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России», – говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что США извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине, а администрация президента Джо Байдена «пьет кровавое вино», получая огромные прибыли.

В МИД КНДР также подчеркнули, что никакая военная помощь США не сможет остановить продвижение российской армии, а поле боя на Украине уже давно превратилось в «кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО».



Заявление северокорейского МИД последовало за принятием палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.





