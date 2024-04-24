МИД Бразилии: четверо наемников погибли или пропали без вести на Украине

МИД Бразилии заявил о пропаже или гибели четверых наемников на Украине

Tекст: Денис Тельманов





«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», – сообщил представитель министерства РИА «Новости».

Точное число бразильцев, отправившихся воевать на Украину, неизвестно. Правительство страны подчеркивает, что связалось с родственниками погибших для оказания консульской помощи.

Решение о репатриации останков погибших остается за их родственниками, поскольку власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы согласно действующему законодательству.

Среди погибших – 39-летняя Талита ду Валле. Она погибла всего через три недели после прибытия на Украину, задохнувшись из-за пожара в бункере. Семья подозревает, что останки, доставленные в Бразилию, могут принадлежать не ей, и обвиняет сослуживцев Талиты в краже ее имущества.

«К сожалению, иностранный легион стал оплотом коррумпированных людей», – рассказал порталу UOL Теу Родригу Виейра, брат погибшей.

Самому молодому погибшему наемнику, Антониу Аситиани, было всего 25 лет. Он оставил учебу на медицинском факультете, чтобы заниматься «гуманитарными проектами».

В июне 2022 года погиб 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев. Спустя месяц в Харькове погиб Дуглас Родригес Буригу.

Известный блогер Макс Панаву, отправившийся на Украину и активно освещавший свою жизнь в соцсетях, числится пропавшим без вести.

По данным Минобороны России, с начала специальной военной операции на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были ликвидированы. Из Бразилии приехало 268 наемников, из них 136 уничтожено.

Ранее сообщалось, что жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева о легких деньгаъ от службы в украинской армии