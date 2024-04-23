Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.0 комментариев
Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева
Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать легких денег от службы в украинской армии, заявила Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника.
По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».
Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.
Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.
«Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.
Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.