У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.0 комментариев
Власти Колумбии отреагировали на гибель сограждан в рядах ВСУ
Наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями, сообщила пресс-служба МИД страны.
В заявлении ведомства говорится, что МИД Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, которые погибли на войне на Украине, их присутствие там было добровольное, и никаких двусторонних соглашений на этот счет не существует. Как указали в пресс-службе, правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что наемники из Колумбии, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, бежали со своих позиций во время налета российских беспилотников.