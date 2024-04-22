Главы МЧС и Оренбуржья проверили работу комиссий по оценке ущерба от паводка

Главы МЧС и Оренбургской области проверили работу комиссий по оценке ущерба от паводка

Tекст: Ольга Иванова

Куренков ответил на вопросы местных жителей и проконтролировал организацию помощи населению. Глава МЧС России заверил, что никого в беде не оставят.

«Произошла чрезвычайная ситуация природного характера, это общая беда. Сейчас соответствующие службы занимаются восстановлением инфраструктуры. Приоритетом в работе остается помощь пострадавшему населению. С каждым человеком нужно работать индивидуально», – приводятся его слова в Telegram-канале МЧС.

В городе создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка: более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления, сразу после освобождения от воды.

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», – отметил глава МЧС России.

От жителей Оренбургской области принято около 400 тыс. заявлений на оказание материальной помощи. Уже выплачено более 800 млн рублей.