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Главы МЧС и Оренбуржья проверили работу комиссий по оценке ущерба от паводка
Главы МЧС и Оренбургской области проверили работу комиссий по оценке ущерба от паводка
Работу комиссий по оценке ущерба в Оренбуржье проверили главы МЧС России и Оренбургской области Александр Куренков и Денис Паслер, они посетили микрорайон Пристанционный, где уже приступили к оценке нанесенного паводком ущерба.
Куренков ответил на вопросы местных жителей и проконтролировал организацию помощи населению. Глава МЧС России заверил, что никого в беде не оставят.
«Произошла чрезвычайная ситуация природного характера, это общая беда. Сейчас соответствующие службы занимаются восстановлением инфраструктуры. Приоритетом в работе остается помощь пострадавшему населению. С каждым человеком нужно работать индивидуально», – приводятся его слова в Telegram-канале МЧС.
В городе создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка: более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления, сразу после освобождения от воды.
«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», – отметил глава МЧС России.
От жителей Оренбургской области принято около 400 тыс. заявлений на оказание материальной помощи. Уже выплачено более 800 млн рублей.