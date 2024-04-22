Эксперты сравнили гуманизм российских и западных IT-платформ при ЧС

Tекст: Дарья Григоренко

«Отработка негатива вокруг ЧС в России стала частью информационной войны с участием иностранных онлайн-платформ», – высказался Горелкин на заседании комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперты РОЦИТ отметили, что в условиях ЧС зарубежные платформы, такие как YouTube, западные соцсети и «Википедия», усугубляют негативные настроения, заполняя медиафон фейками и дезинформацией.



В то же время российские ИТ-компании, такие как Ozon, Авито, RUTUBE, Looky media, доказали свою готовность прийти на помощь пострадавшим. Они организовали сбор продуктов, воды, товаров первой необходимости, предоставили возможность безвозмездно оказывать помощь, удалили фейковый контент, усилили модерацию.



«Сегодня российские платформы становятся важным инструментом поддержки. И я уверен, что в будущем эти тенденции будут нарастать», – указал Горелкин.

Эксперты РОЦИТ также подчеркнули важность психологической работы с населением, особенно с детьми, для противодействия негативному влиянию информационных атак. Эксперт РОЦИТ, медиаэксперт Тимофей Ви добавил, что на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» западные ИТ-гиганты допустили распространение фейков и озлобленных комментариев, вместо того чтобы оказать поддержку. По его словам, медиаэксперты фиксируют целую волну рассылок и телефонных атак по различным учреждениям, эксплуатирующим информационный фон теракта.

Эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Павел Пряников обратил внимание на такую угрозу, которая становится особенно актуальной на фоне ЧС, как мошеннические сборы средств якобы адресованных жертвам происшествия. «Мошенники понимают, что очень многие люди находятся в нервном психическом, экзальтированном, паническом состоянии. И с этих людей очень удобно собирать деньги», – заметил он. Особенно опасно, по словам Пряникова, когда средства идут не простым злоумышленникам, а террористическим организациям.