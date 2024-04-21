Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ

В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?4 комментария
В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?4 комментария
Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.19 комментариев
В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.12 комментариев
CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».
Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.
Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.
Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр
Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».
Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.
Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».
До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.
По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.
«Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.
По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.
Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.
С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях
«ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.
Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.
При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.
Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.
«В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.
Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.
Захарова: Убийство журналиста Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима
В комментарии Захаровой в официальном Telegram-канале МИД России заявлено, что режим Зеленского открыл настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.
Представитель МИД рассказала, что Еремин опубликовал доказательства, что именно российские журналисты на передовой объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Она назвала кровавое убийство Еремина актом мести со стороны режима Зеленского и потребовала от международного сообщества осудить жестокое преступление.
Она отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений. Захарова назвала неприемлемыми «двойные стандарты» в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их деятельности.
Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.
Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.
«Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.
Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.
Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием
Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.
«Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.
Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.
Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.
Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.
Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года
По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».
Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.
Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе
По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».
Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.
В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.
Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России
Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».
США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.
Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.
Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.
Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных французских бомб Hammer»
Всего с начала СВО были уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 ЗРК, 15812 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы спецтехники.