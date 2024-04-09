Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

Tекст: Денис Тельманов

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун»... Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – собщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила над морской акваторией возле Севастополя неопознанный объект.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.

Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в сети.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.

Р-360 «Нептун» – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность пуска ракеты составляет до 280 км, скорость – около 900 км/ч.



