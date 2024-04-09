Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.6 комментариев
Российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»
Система ПВО сбила над акваторией Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун»... Украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», – собщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила над морской акваторией возле Севастополя неопознанный объект.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.
Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в сети.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.
Р-360 «Нептун» – украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность пуска ракеты составляет до 280 км, скорость – около 900 км/ч.