Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
В Северной Корее военачальники носят множество орденов в связи с особыми традициями, позволяющим передавать награды от поколения к поколению, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.
Генералы КНДР часто получают множество орденов не только за военные заслуги, но и за достижения в мирное время, объясняет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
Он отмечает, что в Северной Корее награды могут вручаться за строительство электростанций, борьбу с голодом и другие значимые для страны успехи.
Однако главная причина большого числа орденов на мундирах северокорейских военачальников связана с особой традицией. Как отметил Коц, «в Северной Корее существует правило, когда сын или внук имеет право носить награды своих отца и деда». По его словам, это является данью уважения и символом преемственности поколений.
Именно такая система передачи наград и объясняет внушительное количество орденов, которыми украшены кители генералов из Пхеньяна.
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