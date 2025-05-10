Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР

Tекст: Вера Басилая

Генералы КНДР часто получают множество орденов не только за военные заслуги, но и за достижения в мирное время, объясняет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что в Северной Корее награды могут вручаться за строительство электростанций, борьбу с голодом и другие значимые для страны успехи.

Однако главная причина большого числа орденов на мундирах северокорейских военачальников связана с особой традицией. Как отметил Коц, «в Северной Корее существует правило, когда сын или внук имеет право носить награды своих отца и деда». По его словам, это является данью уважения и символом преемственности поколений.

Именно такая система передачи наград и объясняет внушительное количество орденов, которыми украшены кители генералов из Пхеньяна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.