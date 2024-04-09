Система ПВО сбила неопознанный объект над морем вблизи Севастополя

Tекст: Денис Тельманов

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.

Он добавил, что громкие звуки, которые слышали жители города, связаны с работой системы ПВО. Также подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.

Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в сети.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.

