Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.5 комментариев
Система ПВО сбила неопознанный объект над морем вблизи Севастополя
Системой противовоздушной обороны был сбит неопознанный объект над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе, – это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», – написал глава города в своем Telegram-канале.
Он добавил, что громкие звуки, которые слышали жители города, связаны с работой системы ПВО. Также подчеркнул, что городская инфраструктура не пострадала.
Развожаев призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации в сети.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что система ПВО города функционирует эффективно.