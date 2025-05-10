Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Мали корпусным генералом Садио Камарой, передает ТАСС. В ходе встречи Белоусов поздравил Камару с присвоением высокого воинского звания и отметил его вклад в укрепление национальной государственности Мали. По словам министра, между военными ведомствами двух стран существует обширная повестка сотрудничества, обсуждаются как текущие, так и будущие вопросы.

Стороны уделили особое внимание актуальным направлениям взаимодействия в сфере обороны и выразили готовность к дальнейшему развитию партнерства. Белоусов подчеркнул, что есть много тем для обсуждения и совместной деятельности, которые предстоит решить в ближайшее время.

В свою очередь, Садио Камара передал поздравления от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, «мы понимаем, что без жертвы Советского Союза мир сегодня был бы совершенно другим. Мы понимаем значение вашей жертвы». Камара заверил, что власти и народ Сахеля поддерживают Российскую Федерацию в борьбе с нацизмом и верят в победу России в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что мужество российских военнослужащих и народа навсегда останется примером для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны Узбекистана Бахрамом Курбановым.